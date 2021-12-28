Нардеп Геращенко: Спікер Ради не отримував сповіщення про підозру Порошенку, це порушення закону

Слідчі органи досі не повідомили голову Верховної Ради Руслана Стефанчука про вручення підозри лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс.

Про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

«Стаття 482-2 КПК України вимагає, аби «орган або посадові особи, які затримали народного депутата України, повідомили йому про підозру або застосували до нього запобіжний захід, або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій), зобов’язані негайно, але не пізніше 24 години з моменту вчинення таких дій, повідомити про це Голову Верховної Ради України», — написала нардеп.

Геращенко повідомила, що у вівторок вранці нардепи від «Євросолідарності» відвідали голову Верховної Ради. «З’ясувалося, що він ніяких офіційних повідомлень не бачив/не отримував, хоч від дня «підозри» пройшло вже не 24, а 124 години. Чергове грубе порушення закону за сфабрикованою проти лідера опозиції справою», — резюмувала нардеп.