Нардеп Геращенко: Спикер Рады не получал уведомления о подозрении Порошенко, это нарушение закона

Следственные органы до сих пор не сообщили председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку о вручении подозрения лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс.

Об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

«Статья 482-2 УПК Украины требует, чтобы «орган или должностные лица, задержавшие народного депутата Украины, сообщили ему о подозрении или применили к нему меру пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады Украины», — написала нардеп.

Геращенко сообщила, что во вторник утром нардепы от «Евросолидарности» посетили главу Верховной Рады. «Выяснилось, что он никаких официальных сообщений не видел/не получал, хотя со дня «подозрения» прошло уже не 24, а 124 часа. Очередное грубое нарушение закона по сфабрикованному против лидера оппозиции делу», — резюмировала нардеп.