Індія схвалила використання ще двох вакцин від коронавірусу

Індія дозволила для екстреного використання ще дві вакцини проти коронавірусу та таблетки, вироблені американською компанією Merck.

Про це пише Reuters.

Медична влада країни схвалила використання вакцини Covavax, яку виготовляє компанія Serum Institute за ліцензією американського виробника Novavax. Другим препаратом став Corbevax, який розробила індійська компанія Biological E.