Индия одобрила использование еще двух вакцин от коронавируса

Индия разрешила для экстренного использования еще две вакцины против коронавируса и таблетки, которые производит американская компания Merck.

Об этом пишет Reuters.

Медицинские власти страны одобрили использование вакцины Covavax — ее выпускает компания Serum Institute по лицензии американского производителя Novavax. Вторым препаратом стал Corbevax, разработанный индийской компанией Biological E.