Индия одобрила использование еще двух вакцин от коронавируса

Индия разрешила для экстренного использования еще две вакцины против коронавируса и таблетки, которые производит американская компания Merck.
Об этом пишет Reuters.
Медицинские власти страны одобрили использование вакцины Covavax — ее выпускает компания Serum Institute по лицензии американского производителя Novavax. Вторым препаратом стал Corbevax, разработанный индийской компанией Biological E.
В Индии в основном вводят вакцины против COVID-19 Covishield (AstraZeneca) и Covaxin от местного производителя Bharat Biotech. Всего сертифицировано использование восьми препаратов. Помимо упомянутых, разрешены вакцины Moderna, Johnson and Johnson, «Спутник V» и экспериментальная ДНК-вакцина ZyCoV-D.
В стране сделали 1,43 миллиарда прививок против коронавируса, 62% населения получили обе дозы.
- Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) позволило сертифицировать вакцину от коронавируса компании Novavax.
- 17 декабря Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного применения вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Novavax. Препарат называется Covavax, его производят в Индии по лицензии Novavax.
- В начале ноября ВОЗ разрешила для экстренного использования индийскую вакцину от коронавируса Covaxin производства компании Bharat Biotech.