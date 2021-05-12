Индия будет тестировать свою вакцину от коронавируса Covaxin на детях

В Индии планируют протестировать собственную вакцину от коронавируса Covaxin на детях от 2 до 18 лет.

Об этом пишет NDTV.

Препарат выпускает индийская компания Bharat Biotech. В исследовании примут участие 525 детей.

«После детального обсуждения комитет [Профильный экспертный комитет (SEC) Центральной организации по стандартизации лекарственных средств (CDSCO)] рекомендовал провести предложенные II и III фазы клинических испытаний коронавирусной вакцины, инактивированной цельным вирионом, в возрастной группе от 2 до 18 лет», — говорится в сообщении.