Індія схвалила першу у світі ДНК-вакцину від коронавірусу

Препарат отримав назву Zydus Cadila. Він розроблений у партнерстві з Департаментом біотехнології та є другою після Covaxin від Bharat Biotech вакциною місцевого виробництва, яка отримала дозвіл на екстрене використання в Індії.

Вакцина ZyCoV-D використовує частину генетичного матеріалу вірусу. Він дає «інструкції» у вигляді ДНК для створення специфічного білка, який імунна система розпізнає і на який реагує. На відміну від більшості вакцин COVID-19, для яких потрібно одна чи дві дози, ZyCoV-D вводиться трьома дозами.

Виробником є компанія Cadila Healthcare, яка планує виробляти від 100 до 120 мільйонів доз ZyCoV-D щорічно. Згідно з даними виробника, ефективність вакцини після введення двох доз становить 66,6%.