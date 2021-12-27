В ООС бойовики поранили двох українських військових

У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії пʼять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів важкі поранення отримали двоє українських військових.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, а поблизу Талаківки — залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Станом на 7 годину ранку 27 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У напрямку Нью-Йорка противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Його госпіталізували, стан здоров’я – важкий.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- За 2021 рік, станом на 26 грудня, Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 237 військовослужбовців. Для порівняння, у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж цього року (338 бійців).