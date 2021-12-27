В ООС бойовики поранили двох українських військових

У неділю, 26 грудня, збройні формування Росії пʼять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів важкі поранення отримали двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, а поблизу Талаківки — залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.