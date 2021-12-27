В ООС боевики ранили двух украинских военных

В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, а вблизи Талаковки — задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
Утом 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали, состояние здоровья — тяжелое.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки прошли без обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- За 2021 год, по состоянию на 26 декабря, Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 237 военнослужащих. Для сравнения, в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в этом году (338 бойцов).