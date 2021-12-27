В ООС боевики ранили двух украинских военных

В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, а вблизи Талаковки — задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.