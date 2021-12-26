На Донбасі бойовики важко поранили військового і застосували безпілотник

На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового — він постраждав під час обстрілу бойовиків.

Про це повідомляє штаб ООС.

З початку доби російські бойовики пʼять разів порушили режим припинення вогню і застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем у напрямку Південного, Пісків, Новолуганського і Шумів, а поблизу Талаківки застосували безпілотник — він скинув на українські позиції гранатометний постріл ВОГ-17.

Де саме було поранено військового — штаб не вказав. Повідомляється лише, що його госпіталізовано, стан — тяжкий.