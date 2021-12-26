На Донбасі бойовики важко поранили військового і застосували безпілотник

На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового — він постраждав під час обстрілу бойовиків.
Про це повідомляє штаб ООС.
З початку доби російські бойовики пʼять разів порушили режим припинення вогню і застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем у напрямку Південного, Пісків, Новолуганського і Шумів, а поблизу Талаківки застосували безпілотник — він скинув на українські позиції гранатометний постріл ВОГ-17.
Де саме було поранено військового — штаб не вказав. Повідомляється лише, що його госпіталізовано, стан — тяжкий.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- За 2021 рік, станом на 26 грудня, Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 237 військовослужбовців. Для порівняння, у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж цього року (338 бійців).