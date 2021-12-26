США скасують обмеження на в’їзд з країн Південної Африки. Їх ввели через новий штам «Омікрон»

США скасують перед Новим роком обмеження на в’їзд з країн Південної Африки. Їх запровадили через поширення нового штаму «Омікрон» .

У Білому домі зазначили, що ці обмеження скасують для тих, хто приїжджає з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Мозамбіку, Намібії, Лесото, Малаві та Есватіні.

За словами чиновників, в обмеженнях більше немає необхідності на тлі різкого поширення штаму «Омікрон» у США.

«Обмеження дали нам час зрозуміти «Омікрон», і ми знаємо, що наші існуючі вакцини працюють проти «Омікрона», особливо у посиленому режимі», — зазначив помічник прессекретаря Білого дому Кевін Муньос.

Напередодні аналогічні обмеження були скасовані і Канадою. У США зазначили, що наразі зафіксували лише одну смерть від штаму «Омікрон» — це 50-річний чоловік із Техасу, який не був вакцинований і мав серйозні проблеми зі здоров’ям.