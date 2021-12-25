Виверження вулкану на іспанському острові Пальма завершилось. Воно тривало 85 днів

Виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Пальма завершилось. Про це влада оголосила у суботу, 25 грудня, цитує El Pais.

«Виверження закінчилося. Воно закінчилося 13 грудня вдень, але тільки сьогодні можна сказати. Коли було підтверджено науковим комітетом про збереження ознак, які дають впевненість, — немає лави, ні пірокластів, немає значних газів, немає значних землетрусів, немає тремору, немає значних деформацій. Виверження тривало 85 днів та 8 годин», — заявив член Ради Безпеки та офіційний представник уряду Канарських островів Хуліо Перес.