Виверження вулкану на іспанському острові Пальма завершилось. Воно тривало 85 днів

Виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Пальма завершилось. Про це влада оголосила у суботу, 25 грудня, цитує El Pais.
«Виверження закінчилося. Воно закінчилося 13 грудня вдень, але тільки сьогодні можна сказати. Коли було підтверджено науковим комітетом про збереження ознак, які дають впевненість, — немає лави, ні пірокластів, немає значних газів, немає значних землетрусів, немає тремору, немає значних деформацій. Виверження тривало 85 днів та 8 годин», — заявив член Ради Безпеки та офіційний представник уряду Канарських островів Хуліо Перес.
За його словами, під час перших польотів гелікоптера через постраждалі райони можна стверджувати, що збитки «значні». Попередньо — €700 мільйонів.
- Виверження вулкану на острові Пальма (Канарські острови) розпочалося 19 вересня. Лава знищила тисячі будівель та житлових будинків, а також десятки доріг. Острів оголосили зоною лиха. Евакуювати довелося близько 7 тисяч людей. Попри руйнування, загиблих не було. Лава покрила понад 1 100 гектарів землі, але створила новий півострів у 40 гектарів.
- У середині грудня вулкан почав поступово вщухати, частині евакуйованих мешканців дозволили повернутися у домівки.