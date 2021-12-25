Извержение вулкана на испанском острове Пальма завершилось. Оно длилось 85 дней

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма завершилось. Об этом власти объявили в субботу, 25 декабря, цитирует El Pais.

«Извержение закончилось. Оно закончилось днем 13 декабря, но только сегодня можно сказать. Когда было подтверждено научным комитетом о сохранении признаков, которые дают уверенность, – нет лавы, нет пирокластов, нет значительных газов, нет значительных землетрясений, нет тремора, нет значительных деформаций. Извержение продлилось 85 дней и 8 часов», — заявил член Совета Безопасности и официальный представитель правительства Канарских островов Хулио Перес.