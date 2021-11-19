Извержение вулкана на Пальме нанесло острову ущерб на €700 млн

Сумму ущерба от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, которое не утихает с 19 сентября, оценивают в около €700 миллионов.
Об этом сообщает dpa-international.
«Мы все еще находимся внутри катастрофы», — заявил премьер регионального правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес.
Он подчеркнул, что сумма ущерба увеличивается каждую минуту, из-за чего власти называют этот период «худшим в истории».
Но в последние недели активность вулкана неуклонно уменьшается, а потоки лавы значительно замедлились, поэтому в регион начали наведываться туристы.
- Извержение вулкана на Ла-Пальме началось 19 сентября. Лава уничтожила более тысячи зданий и десятки дорог, а остров объявили зоной бедствия. Лава покрыла более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также часть близких к вулкану городов и дорог. Потоки, хлынувшие в океан, сформировали новый полуостров, увеличив площадь Ла-Пальмы.
- Запад острова пострадал не только от лавы, но и от пепла, который буквально покрыл все.