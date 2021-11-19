Виверження вулкану на Ла-Пальмі завдало острову збитків на €700 млн

Суму збитків від виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Ла-Пальма, яке не вщухає з 19 вересня, оцінюють у близько €700 мільйонів.
Про це повідомляє dpa-international.
«Ми все ще перебуваємо в середині катастрофи», — заявив премʼєр регіонального уряду Канарських островів Анхель Віктор Торрес.
Він наголосив, що сума збитків збільшуються кожної хвилини, через що влада називає цей період «найгіршим в історії».
Наразі активність вулкана в останні тижні неухильно зменшується, а потоки лави значно сповільнилися, тож у регіон почали навідуватись туристи.
- Виверження вулкана на Ла-Пальмі розпочалося 19 вересня. Лава знищила понад тисячу будівель та десятки доріг, а острів оголосили зоною лиха. Лава покрила понад 600 гектарів сільськогосподарських угідь, а також частину близьких до вулкана міст та доріг. Потоки, які ринули в океан, сформували новий півострів, збільшивши площу Ла-Пальми.
- Захід острова постраждав не тільки від лави, а й від попелу, який буквально покрив усе.