Вулкан на Пальмі спровокував потік туристів. Влада задоволена

Виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Пальма, яке не вщухає з 19 вересня, спровокувало потік туристів на острів.

Про це пише El Pais.

Охочі побачити виверження утворюють величезні черги на всіх оглядових майданчиках та забронювали майже все житло на острові, яке здається. Через тисячі туристів пробки на дорогах острова стали частим явищем. Тільки на вихіді очікується прибуття близько 10 тисяч людей.

Влада рада бачити туристів, оскільки наплив грошей від них допоможе вирішити частину економічних проблем, спричинених стихійним лихом. Туристичний сезон може бути довгим, з урахуванням того, що вчені не можуть передбачити, скільки ще триватиме виверження. Оцінки вчених свідчать про те, що вулкан вщухне не скоро.