Вулкан на Пальме утихает. Части эвакуированных жителей позволили вернуться в дома

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма постепенно утихает. Части эвакуированных жителей населенного пункта Лос-Льянос-де-Аридане позволили вернуться в дома.

Об этом пишет El Pais.

Несколько из 11 потоков лавы стали менее интенсивными, а остальные не затрагивают новые территории. Подземных толчков также стало меньше, но пока о завершении активной фазы извержения говорить рано.

Затишье наступило несколько дней назад. Еще в начале недели у вулкана открылось новое жерло и поток лавы уничтожил 60 домов, заставив людей эвакуироваться. Сейчас в эвакуации находится около 600 жителей острова. В основном они живут в гостиницах или у родственников.