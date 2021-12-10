Вулкан на Пальмі вщухає. Частині евакуйованих мешканців дозволили повернутися у домівки

Виверження вулкана Кумбре-Вʼєха на іспанському острові Пальма поступово вщухає. Частині евакуйованих мешканців населеного пункту Лос-Лʼянос-де-Арідані дозволили повернутися додому.

Про це пише El Pais.

Декілька з 11 потоків лави стали менш інтенсивними, а решта не зачіпають нових територій. Підземних поштовхів також поменшало, але поки що про завершення активної фази виверження говорити зарано.

Затишшя настало кілька днів тому. Ще на початку тижня у вулкана відкрилося нове жерло і потік лави знищив 60 будинків, змусивши людей евакуюватися. Наразі в евакуації перебуває близько 600 мешканців острова. Здебільшого вони живуть у готелях чи у родичів.