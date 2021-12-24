В Ізраїлі заявили про 100% ефективності власних ліків від коронавірусу

В Ізраїлі протестували власні ліки від коронавірусу під назвою Amor-18. Усі пацієнти успішно одужали від хвороби.
Про це пише The Jerusalem Post.
За даними медиків, усі 18 пацієнтів із коронавірусом, які отримали ліки, одужали та були виписані з лікарні протягом кількох днів. Водночас із 19 пацієнтів, які отримували плацебо, шестеро потрапили до реанімації, а двоє померли.
Окрім цього, у рамках милосердної допомоги медики дали ці ліки двом важкохворим пацієнтам. Вони одужали та були виписані з лікарні.
«Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом кількох днів і були відпущені додому, [дослідження] було на 100% успішним», — зазначив співдиректор відділення коронавірусу в Медичному центрі Зів у місті Цфат Нашат Абу.
У препараті Amor-18 основним компонентом є аморфний карбонат кальцію. Він регулює кислотні зміни pH, які впливають на можливість коронавірусу проникати у клітини та розмножуватися.
- На початку грудня Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) схвалило застосування «Сотровімабу» — препарату для лікування коронавірусу, створеного на основі моноклональних антитіл.
- У травні США дали дозвіл на використання препарату «Сотровімаб» для лікування коронавірусу. У липні Євросоюз підписав угоду з GSK про постачання до 220 тисяч доз препарату. Першою європейською країною, де його дозволили застосовувати, стала Італія.
- 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування таблеток «Молнупіравір», а 24 листопада Кабмін дозволив їх використання в Україні.