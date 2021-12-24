МОЗ може посилити адаптивний карантин, якщо буде стрімке поширення «Омікрону»

Штам коронавірусу «Омікрон» поширюється в основному серед тих, хто не вакцинувався від COVID. Тож МОЗ може посилити адаптивний карантин в Україні, якщо буде стрімке поширення мутованого штаму.

Про це в інтервʼю «Укрінформу» повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, поки не можна дати прогноз того, як швидко «Омікрон» може поширитися по країні.

«Ми бачимо, що в Європі він поширюється в основному серед невакцинованих. Тому для України зараз спрогнозувати його перебіг буде дуже важко, тож МОЗ стежить за ситуацією та готовий у разі необхідності посилити карантин», — зазначив Кузін.

За його словами, ідеться про протиепідемічні заходи, такі як вакцинація, носіння масок, дистанціювання та дезінфекція рук.