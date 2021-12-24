Минздрав может усилить адаптивный карантин, если будет стремительное распространение «Омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон» распространяется в основном среди тех, кто не вакцинировался от COVID. Поэтому Минздрав может усилить адаптивный карантин в Украине, если будет стремительное распространение мутированного штамма.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, пока нельзя дать прогноз того, как быстро «Омикрон» может распространиться по стране.

«Мы видим, что в Европе он в основном распространяется среди невакцинированных. Для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело, поэтому Минздрав следит за ситуацией и готов в случае необходимости усилить карантин», — отметил Кузин.

По его словам, речь идет о противоэпидемических мерах, таких как вакцинация, ношение масок, дистанцирование и дезинфекция рук.