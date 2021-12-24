Минздрав может усилить адаптивный карантин, если будет стремительное распространение «Омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон» распространяется в основном среди тех, кто не вакцинировался от COVID. Поэтому Минздрав может усилить адаптивный карантин в Украине, если будет стремительное распространение мутированного штамма.
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, пока нельзя дать прогноз того, как быстро «Омикрон» может распространиться по стране.
«Мы видим, что в Европе он в основном распространяется среди невакцинированных. Для Украины сейчас спрогнозировать его течение будет очень тяжело, поэтому Минздрав следит за ситуацией и готов в случае необходимости усилить карантин», — отметил Кузин.
По его словам, речь идет о противоэпидемических мерах, таких как вакцинация, ношение масок, дистанцирование и дезинфекция рук.
Он добавил, что основной фокус медиков будет на выявлении новых случаев «Омикрона» и его исследовании.
«Пересмотр карантинных мер возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы распространения нового штамма», — добавил Кузин.
Также он рассказал, что Минздрав рассматривает возможность разрешить вакцинацию детей от 5 лет, но только по желанию родителей.
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