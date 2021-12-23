У вихідні в Україну прийде потепління. Синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем і плюсову температуру

В останні вихідні грудня 2021 року до України прийде потепління.

За даними Sinoptik.ua, у суботу, 25 грудня, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях стовпчики термометрів піднімуться до +4...+6 °С. Уночі можливий мокрий сніг, удень — сніг із дощем.

На півдні та у Вінницькій області опади не прогнозують, температура становитиме +4...+8 °С.

На решті території України середня температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +3 °С, уночі — від -1 до -4 °С, пройдуть дощі з мокрим снігом.

У неділю, 26 грудня, у західних, північних і центральних регіонах встановиться погода без істотних опадів, стовпчики термометрів покажуть -1...-4 °С. Лише на Закарпатті очікується невеликий сніг, який розпочнеться вночі та з перервами падатиме весь день.

На півдні та сході України неділя буде дощовою, можливий сніг. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях синоптики прогнозують 0...+3 °С, у Донецькій та Луганській областях -2...-4 °С.