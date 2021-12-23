В выходные в Украину придет потепление. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и плюсовую температуру

В последние выходные декабря 2021 года в Украину придет потепление.

По данным Sinoptik.ua, в субботу, 25 декабря, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях столбики термометров поднимутся до +4...+6 °С. Ночью — мокрый снег, днем — снег с дождем.

На юге и Винницкой области осадки не прогнозируют, температура +4...+8 °С.

На остальной территории Украины средняя температура воздуха будет днем колебаться от -1 до +3 °С, ночью — от -1 до -4 °С, пройдут дожди с мокрым снегом.

В воскресенье, 26 декабря, в западных, северных и центральных регионах установится погода без существенных осадков, столбики термометров покажут -1...-4 °С. Только на Закарпатье ожидается небольшой снег, который начнется ночью и с перерывами будет идти весь день.

На юге и востоке Украины воскресенье будет дождливым, возможен снег. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях синоптики прогнозируют 0...+3 °С, в Донецкой и Луганской областях -2...-4 °С.