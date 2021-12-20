Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и гололедице: будет холоднее каждые два-три часа

Во вторник, 21 декабря, в Украине резко похолодает.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, из-за ультраполярного вторжения арктического воздуха с севера уже вечером понедельника начнется стремительное снижение температуры — каждые два-три часа будет холоднее на один градус. В ночь на вторник столбики термометров покажут -7...-12 °С, в Карпатах -11...-16 °С, в южных областях и в Крыму -2...-4 °С. Днем будет -5...-10°С, в Карпатах -8...-13°С, на Закарпатье и юге -1...-4°С.

В Киеве в течение суток прогнозируют -7...-9 °С.