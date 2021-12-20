Синоптики попередили українців про різке похолодання та ожеледицю: холоднішатиме кожні дві-три години

У вівторок, 21 грудня, в Україні різко похолодає.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, через ультраполярне вторгнення арктичного повітря з півночі вже увечері понеділка почнеться стрімке зниження температури — кожні дві-три години холоднішатиме на один градус. У ніч проти вівторка стовпчики термометрів покажуть -7...-12 °С, у Карпатах -11...-16 °С, у південних областях та в Криму -2...-4 °С. Удень буде -5...-10 °С, у Карпатах -8...-13 °С, на Закарпатті та півдні -1...-4 °С.

У Києві протягом доби прогнозують -7...-9 °С.