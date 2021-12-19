В Киеве с 20 декабря начинают работать пункты обогрева. Список адресов

В Киеве с понедельника, 20 декабря, из-за прогнозируемого значительного похолодания начинают работать пункты обогрева. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Пункты обогрева будут в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. Туда сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а в нескольких пунктах будут банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.
Пункты обогрева населения будут работать во время сложных погодных условий.
Также с 20 декабря, на период морозов для малозащищенных слоев населения обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках: в Дарницком районе — возле Пригородного вокзала «Дарница», на территории парка «Привокзальный»; в Соломенском районе — возле Южного вокзала станции «Киев-Пассажирский».
- В Киеве с 20 декабря ожидается значительное похолодание: небольшой снег, температура ночью и днем -2...-4 °С. Во вторник, 21 декабря, понижение температуры ночью до -9...-11 °С.