В Киеве с 20 декабря начинают работать пункты обогрева. Список адресов

В Киеве с понедельника, 20 декабря, из-за прогнозируемого значительного похолодания начинают работать пункты обогрева. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Пункты обогрева будут в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. Туда сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а в нескольких пунктах будут банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.

Пункты обогрева населения будут работать во время сложных погодных условий.

Также с 20 декабря, на период морозов для малозащищенных слоев населения обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках: в Дарницком районе — возле Пригородного вокзала «Дарница», на территории парка «Привокзальный»; в Соломенском районе — возле Южного вокзала станции «Киев-Пассажирский».