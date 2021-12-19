У Києві з 20 грудня починають працювати пункти обігріву. Перелік адрес

У Києві з понеділка, 20 грудня, через прогнозоване значне похолодання починають працювати пункти обігріву. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Пункти обігріву будуть у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. Туди зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

Пункти обігріву населення будуть працювати на час ускладнення погодних умов.

Також із 20 грудня, на період ускладнення погоди для малозахищених верств населення облаштують цілодобові пункти обігріву в наметах: у Дарницькому районі — біля Приміського вокзалу «Дарниця», на території парку «Привокзальний»; Солом’янському районі — біля Південного вокзалу станції «Київ-Пасажирський».