МВС Білорусі визнало «екстремістськими» всі ресурси «Радіо Свобода»

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало «екстремістським формуванням» інтернет-ресурси білоруського «Радіо Свобода».
«Екстремістським формуванням» визнано групу громадян, які обʼєдналися «за допомогою інтернет-ресурсів «Радыё Свабода». Ідеться про сайт, YouTube-канал, Telegram-канал і сторінки в соцмережах.
У Білорусі вже визнані «екстремістськими» матеріали інтернет-каналів «Радіо Свобода».
- Зараз у Білорусі за ґратами перебувають двоє журналістів «Радіо Свобода» — Ігор Лосик і Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством.
- У Білорусі за підписку на екстремістські Telegram-канали може загрожувати кримінальна відповідальність. Під це визначення потрапили багато ЗМІ, які писали про репресії в Білорусі, придушення мітингів силовиками та фальсифікації на виборах.
- Нещодавно в Білорусі запропонували позбавляти громадянства за участь у протестах та «екстремістські злочини».