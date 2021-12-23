Новости

МВД Беларуси признало «экстремистскими» все ресурсы «Радио Свобода»

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Министерство внутренних дел Беларуси признало «экстремистским формированием» интернет-ресурсы беларусского «Радыё Свабода».

«Экстремистским формированием» признана группа граждан, объединившихся «посредством интернет-ресурсов «Радыё Свабода». Речь идет о сайте, YouTube-канале, Telegram-канале и страницах в соцсетях.

В Беларуси уже признаны «экстремистскими» материалы интернет-каналов «Радио Свобода».

  • Сейчас в Беларуси за решеткой находятся двое журналистов «Радио Свобода» — Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием.
  • В Беларуси за подписку на «экстремистские» Telegram-каналы может грозить уголовная ответственность. Под это определение попали многие СМИ, которые писали о репрессиях в Беларуси, подавлении митингов силовиками и фальсификациях на выборах.
  • Недавно в Беларуси предложили лишать гражданства за участие в протестах и «экстремистские преступления».