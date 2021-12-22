У Нью-Йорку людям за вакцинацію третьою дозою до кінця року заплатять по $100

У Нью-Йорку кожен, хто пройде ревакцинацію від коронавірусу до кінця року, отримає 100 доларів.

Про це заявив чинний мер Нью-Йорка Білл де Блазіо під час онлайн-пресконференції, повідомляє Associated Press.

За його словами, таке рішення влада ухвалила для підвищення темпів вакцинації проти коронавірусу.

Також у Нью-Йорку збираються збільшити кількість місць, зокрема мобільних фургонів, для вакцинації людей.