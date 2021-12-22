В Нью-Йорке людям за вакцинацию третьей дозой до конца года заплатят по $100

В Нью-Йорке каждый, кто пройдет ревакцинацию от коронавируса до конца года, получит 100 долларов.
Об этом заявил действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время онлайн-пресс-конференции, сообщает Associated Press.
По его словам, такое решение власти приняли для повышения темпов вакцинации против коронавируса.
Также в Нью-Йорке собираются увеличить количество мест, в том числе мобильных фургонов, для вакцинации людей.
Де Блазио заверил, что стремится сохранить город открытым, несмотря на вспышку COVID-19 — среднесуточное количество новых больных достигает почти 11 тысяч.
В то же время временные ограничения были введены в городских тюрьмах, в частности, приостановили личные посещения и религиозные службы.
Со своей стороны новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, победивший на ноябрьских выборах, отложил церемонию своей инаугурации, которая была запланирована на 1 января, «чтобы сделать приоритетом» здоровье участников, сотрудников и журналистов.
- В ноябре в Нью-Йорке поощрения в размере $100 могли получить родители вакцинированных от коронавируса школьников. Также они могли выбрать другое «вознаграждение» за привитого ребенка – билеты на Статую Свободы или на бейсбольный матч Brooklyn Cyclones.
- Ранее американский штат Огайо объявил победителей первого розыгрыша лотереи среди вакцинировавшихся от коронавируса. Первый миллион долларов выиграла Эббигейл Бугенске из пригорода Цинциннати. Среди взрослых вакцинированных разыгрывали деньги, а среди подростков — стипендии на обучение в любом государственном университете штата.