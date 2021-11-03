Мэром Нью-Йорка стал бывший полицейский — он второй афроамериканец в истории на этой должности

На выборах мэра Нью-Йорка победил кандидат от демократов, бывший полицейский Эрик Адамс. Он стал вторым в истории города мэром-афроамериканцем — первым был Дэвид Динкинс, который занимал этот пост с 1990 по 1993 год.

Об этом пишет Bloomberg.

Адамс на выборах, которые прошли во вторник, 2 ноября, набрал почти 67% голосов. Его соперник-республиканец Кертис Слива набрал всего 28% голосов.

Адамс еще перед выборами считался фаворитом, поскольку в Нью-Йорке традиционно голосуют за демократов.

Одним из главных пунктов его избирательной программы была борьба с преступностью и расизмом. Во время 22-летней службы в полиции Адамс боролся с расизмом в правоохранительных органах, а в 90-х основал организацию темнокожих полицейских.

Выступая с речью в Бруклине, главой которого он является, Адамс пообещал изменить облик города за один год.