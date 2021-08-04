Прокуратура штата обвинила губернатора Нью-Йорка в сексуальных домогательствах. Байден требует его отставки

«Действия Куомо не ограничивались только представителями его персонала, а распространялись и на других государственных служащих, а также на общественность», — говорится в отчете.

По данным следствия, Куомо касался женщин и делал комментарии «внушающего» сексуального характера. Такое поведение создало неблагоприятную среду для работы женщин.

«Куомо преследовал нынешних и бывших государственных служащих, а также ряд женщин вне правительства штата», — заявила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

Об этом говорится в отчете генерального прокурора штата по итогам пяти месяцев расследования, передает CNN .

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо позволял себе сексуальные домогательства в отношении нескольких женщин.

Впрочем Эндрю Куомо отверг эти обвинения.

«Я хочу, чтобы вы знали непосредственно от меня, что я никогда никого не касался ненадлежащим образом и не делал неуместных сексуальных домогательств», — сказал Куомо в своем выступлении.

Двое сенаторов Конгресса США от Нью-Йорка уже призвали Куомо подать в отставку, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала эту ситуацию «отвратительной».

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо должен подать в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

«Я думаю, что он должен уйти в отставку», — заявил глава Белого дома.