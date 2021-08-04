Прокуратура штату звинуватила губернатора Нью-Йорку у сексуальних домаганнях. Байден вимагає його відставки

«Дії Куомо не обмежувалися лише представниками його персоналу, а поширювалася і на інших державних службовців, а також на громадськість», — йдеться у звіті.

За даними слідства, Куомо торкався жінок та робив коментарі «навіювального» сексуального характеру. Така поведінка створила несприятливе середовище для роботи жінок.

«Куомо переслідував нинішніх і колишніх державних службовців, а також низку жінок поза урядом штату», — заявила генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс.

Про це йдеться у звіті генерального прокурора штату за підсумками п’яти місяців розслідування, передає CNN .

Втім Ендрю Куомо відкинув ці звинувачення.

«Я хочу, щоб ви знали безпосередньо від мене, що я ніколи нікого не торкався неналежним чином і не робив недоречних сексуальних домагань», — сказав Куомо у своєму виступі.

Двоє сенаторів Конгресу США від Нью-Йорку вже закликали Куомо подати у відставку, а речниця Білого дому Джен Псакі назвала цю ситуацію «огидною».

У свою чергу, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо повинен подати у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.

«Я думаю, що він повинен піти у відставку», — заявив очільник Білого дому.