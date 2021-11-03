Мером Нью-Йорка став колишній поліцейський — він другий афроамериканець в історії на цій посаді

На виборах мера Нью-Йорка переміг кандидат від демократів, колишній поліцейський Ерік Адамс. Він став другим в історії міста мером-афроамериканцем — першим був Девід Дінкінс, який обіймав цю посаду з 1990 по 1993 рік.

Про це пише Bloomberg.

Адамс на виборах, які відбулися у вівторок, 2 листопада, набрав майже 67% голосів. Його суперник-республіканець Кертіс Сліва набрав лише 28% голосів.

Адамс ще перед виборами вважався фаворитом, оскільки у Нью-Йорку традиційно голосують за демократів.

Одним із головних пунктів його виборчої програми була боротьба зі злочинністю та расизмом. Під час 22-річної служби в поліції Адамс боровся з расизмом у правоохоронних органах, а у 90-х заснував організацію темношкірих поліцейських.

Виступаючи з промовою у Брукліні, головою якого він є, Адамс пообіцяв змінити місто за рік.