Губернатор штату Нью-Йорк Куомо йде у відставку на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, якого прокуратура за підсумками пʼяти місяців розслідування звинуватила у сексуальних домаганнях по відношенню до десятка жінок, подав у відставку.

Про це він заявив у своєму зверненні.

Говорячи про звинувачення, Куомо заявив, що частина з них сфабриковані. Він категорично заперечує, що торкався кого-небудь неналежним чином, але визнав, що змусив деяких помічників відчувати себе ніяково через коментарі, які, за його словами, були жартівливими. Він вибачився за деякі зі своїх дій, додавши, що вони викликали нерозуміння, повʼязане з «поколіннями або культурними відмінностями».

Куомо також заявив, що публічно відстоював рух #MeToo і захищав права жінок, підписуючи закони про захист від сексуальних домагань, які продовжували термін давності у випадках зґвалтування.

Він зазначив, що доповідь прокуратури містить багато неточностей, особливо «в тому, що стосується найбільш важких звинувачень», але вважає, що зараз повинен відійти від справ.

Рішення Куомо вступить в силу через два тижні. Потім його замінить замгубернатора Кеті Хокул.