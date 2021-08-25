Губернатором штату Нью-Йорк уперше в історії стала жінка

Штат Нью-Йорк уперше в історії очолила жінка.

Про це повідомляє The New York Times.

Після складання присяги Кеті Гочул офіційно розпочала діяльність на посаді губернатора. Зазначається, що 62-річна Гочул стала першою жінкою-очільницею штату Нью-Йорк і загалом дев’ятою жінкою-губернатором у США.

«Я відчуваю вагу відповідальності на моїх плечах і я запевняю громадян, що впораюся із завданням», — сказала Гочул. 57-й губернатор Нью-Йорку склала присягу в Капітолії штату на закритій церемонії.