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Губернатором штату Нью-Йорк уперше в історії стала жінка

Автор:
Олег Панфілович
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Штат Нью-Йорк уперше в історії очолила жінка.

Про це повідомляє The New York Times.

Після складання присяги Кеті Гочул офіційно розпочала діяльність на посаді губернатора. Зазначається, що 62-річна Гочул стала першою жінкою-очільницею штату Нью-Йорк і загалом дев’ятою жінкою-губернатором у США.

«Я відчуваю вагу відповідальності на моїх плечах і я запевняю громадян, що впораюся із завданням», — сказала Гочул. 57-й губернатор Нью-Йорку склала присягу в Капітолії штату на закритій церемонії.

  • На початку серпня генеральний прокурор Нью-Йорку оприлюднив результати розслідування, згідно з яким губернатор штату Ендрю Куомо сексуально домагався щонайменше 11 жінок. Деякі з жінок стверджували, що він їх лапав і схиляв до сексу.
  • Низка сенаторів і речниця Білого дому Джен Псакі розкритикували Куомо, а президент Байден зажадав його відставки.
  • 10 серпня Куомо подав у відставку.