Губернатором штата Нью-Йорк впервые в истории стала женщина

Штат Нью-Йорк впервые в истории возглавила женщина.

Об этом сообщает The New York Times.

62-летняя Гочул стала первой женщиной-главой штата Нью-Йорк и в целом девятой женщиной-губернатором в США. 57-й губернатор Нью-Йорка дала присягу в Капитолии штата на закрытой церемонии.

«Я чувствую тяжесть ответственности на моих плечах и я уверяю граждан, что справлюсь с задачей», — сказала Гочул. После присяги Кэти Гочул официально начала деятельность в должности губернатора.