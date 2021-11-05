В Нью-Йорке родителям вакцинированных школьников выплатят по $100

В США, в городе Нью-Йорк, родители вакцинированных школьников получат стимул в размере $100. Об этом объявил мэр Билл де Блазио, сообщает The New York Times.
Как только ребенок получит первую дозу, родителям на почту придет инструкция, как получить средства (выдавать будут не наличными, а на карту). Родители также могут выбрать другие поощрения, например билеты на Статую Свободы или на бейсбольный матч Brooklyn Cyclones. Эта инициатива не касается родителей, чьи дети вакцинировались в аптеках или в частных больницах, только в городских пунктах вакцинации и школах.
Ожидается, что с 8 ноября тысячи детей будут вакцинированы по месту обучения — Нью-Йорк запускает программу вакцинации в 1070 школах.
Напомним, что 30 октября в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Им будут вводить меньшие дозы (10 микрограмм против 30 микрограмм для взрослых) вакцины Pfizer с интервалом в три недели. Кроме того, в США уже вакцинируют и детей от 12 лет. По данным исследований, вакцина Pfizer защищает от госпитализации детей 12—17 лет на 93%.
- В Украине также можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет при условии, что у них сделаны все плановые прививки (если нет, то нужно сначала сделать их, а потом уже от ковида). Вакцинировать детей будут только препаратом Pfizer. Для них эту вакцину используют по той же схеме, что и для взрослых — две дозы по 0,3 мл с интервалом в 21—28 суток. Вакцинация детей до 16 лет происходит при обязательном согласии родителей. После прививки родители смогут сгенерировать в «Дія» детский ковид-сертификат.