В Нью-Йорке родителям вакцинированных школьников выплатят по $100

В США, в городе Нью-Йорк, родители вакцинированных школьников получат стимул в размере $100. Об этом объявил мэр Билл де Блазио, сообщает The New York Times.

Как только ребенок получит первую дозу, родителям на почту придет инструкция, как получить средства (выдавать будут не наличными, а на карту). Родители также могут выбрать другие поощрения, например билеты на Статую Свободы или на бейсбольный матч Brooklyn Cyclones. Эта инициатива не касается родителей, чьи дети вакцинировались в аптеках или в частных больницах, только в городских пунктах вакцинации и школах.

Ожидается, что с 8 ноября тысячи детей будут вакцинированы по месту обучения — Нью-Йорк запускает программу вакцинации в 1070 школах.