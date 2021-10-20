Исследование: вакцина от Pfizer на 93% защищает от коронавируса детей 12—17 лет

Вакцина от коронавируса компании Pfizer защищает от госпитализации детей 12—17 лет на 93%.

Об этом говорится в данных Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, пишет The Guardian.

Исследование продолжалось с июня по сентябрь. Медики проанализировали данные 179 пациентов из 19 детских больниц.

97% госпитализированных детей были невакцинированные. Из них около 16% лежали под аппаратами жизнеобеспечения.