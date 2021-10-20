Дослідження: вакцина від Pfizer на 93% захищає від коронавірусу дітей 12—17 років

Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer захищає від госпіталізації дітей 12—17 років на 93%.

Про це йдеться у даних Центру з контролю та запобігання захворювань США, пише The Guardian.

Дослідження тривало з червня до вересня. Медики проаналізували дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень.

97% госпіталізованих дітей були невакциновані. З них близько 16% дітей лежали під апаратами життєзабезпечення.