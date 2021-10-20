Дослідження: вакцина від Pfizer на 93% захищає від коронавірусу дітей 12—17 років

Вакцина від коронавірусу компанії Pfizer захищає від госпіталізації дітей 12—17 років на 93%.
Про це йдеться у даних Центру з контролю та запобігання захворювань США, пише The Guardian.
Дослідження тривало з червня до вересня. Медики проаналізували дані 179 пацієнтів з 19 дитячих лікарень.
97% госпіталізованих дітей були невакциновані. З них близько 16% дітей лежали під апаратами життєзабезпечення.
- Вакцина Pfizer у США вже доступна для дітей у віці від 12 років. Вакцина Pfizer — це перша вакцина від коронавірусу, яка отримала повне й остаточне схвалення влади США за стандартними правилами, а не у звʼязку з надзвичайною ситуацією. У 44 тисяч учасників клінічних випробувань антитіла утворилися в 91% випадків.
- Раніше Pfizer заявила, що для захисту від нових штамів знадобиться третя доза. У звіті компанії сказано, що вона в пʼять разів збільшує кількість антитіл.