У Нью-Йорку батькам вакцинованих школярів виплатять по $100

У США, у місті Нью-Йорк батьки вакцинованих школярів отримають заохочення у вигляді $100. Про це оголосив мер Білл де Блазіо, повідомляє The New York Times.

Тільки-но дитина отримає першу дозу, батькам на пошту надійде інструкція, як отримати кошти (видаватимуть не готівкою, а на карту). Батьки також можуть вибрати інші заохочення, наприклад, квитки на Статую Свободи або на бейсбольний матч Brooklyn Cyclones. Ця ініціатива не стосується батьків, чиї діти вакцинувались в аптеках або в приватних лікарнях, тільки у міських пунктах вакцинації та школах.

Очікується, що з 8 листопада тисячі дітей буде вакциновано за місцем навчання — Нью-Йорк запускає програму вакцинації у 1 070 школах.