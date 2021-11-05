У Нью-Йорку батькам вакцинованих школярів виплатять по $100

У США, у місті Нью-Йорк батьки вакцинованих школярів отримають заохочення у вигляді $100. Про це оголосив мер Білл де Блазіо, повідомляє The New York Times.
Тільки-но дитина отримає першу дозу, батькам на пошту надійде інструкція, як отримати кошти (видаватимуть не готівкою, а на карту). Батьки також можуть вибрати інші заохочення, наприклад, квитки на Статую Свободи або на бейсбольний матч Brooklyn Cyclones. Ця ініціатива не стосується батьків, чиї діти вакцинувались в аптеках або в приватних лікарнях, тільки у міських пунктах вакцинації та школах.
Очікується, що з 8 листопада тисячі дітей буде вакциновано за місцем навчання — Нью-Йорк запускає програму вакцинації у 1 070 школах.
Нагадаємо, що 30 жовтня у США схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років. Їм будуть вводити менші дози (10 мікрограмів проти 30 мікрограмів для дорослих) вакцини Pfizer з інтервалом у три тижні. Крім цього, у США вже вакцинують і дітей від 12 років. За даними досліджень, вакцина Pfizer захищає від госпіталізації дітей 12—17 років на 93%.
- В Україні також можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, – дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати у «Дії» дитячий ковід-сертифікат.