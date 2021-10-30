В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей с 5 лет

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренное использование вакцины Pfizer для профилактики коронавируса у детей от 5 до 11 лет.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Безопасность вакцины изучалась примерно на 3 100 детях в возрасте от 5 до 11 лет, получивших вакцину, и в ходе исследования не было обнаружено серьезных побочных эффектов», — отметили в управлении.