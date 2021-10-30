В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей с 5 лет

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренное использование вакцины Pfizer для профилактики коронавируса у детей от 5 до 11 лет.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Безопасность вакцины изучалась примерно на 3 100 детях в возрасте от 5 до 11 лет, получивших вакцину, и в ходе исследования не было обнаружено серьезных побочных эффектов», — отметили в управлении.
Также отмечается, что вакцина эффективна на 90,7% в предотвращении коронавируса среди детей этой возрастной группы.
Отдельно в FDA подчеркнули, что детям до 11 лет нужно вводить меньшие дозы (10 микрограмм против 30 микрограмм для взрослых) вакцины с интервалом в три недели.
- Вакцина Pfizer — первая вакцина от коронавируса, которая получила полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам, а не в связи с чрезвычайной ситуацией. У 44 тысяч участников клинических испытаний антитела образовались в 91% случаев.
- Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допустил возможность введения четвертой дозы вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Это может быть вакцина Pfizer, Moderna или Janssen.
- По данным исследований, вакцина Pfizer защищает от госпитализации детей 12—17 лет на 93%.
- В Украине вакцинировать от коронавируса можно детей с 12 лет. Ранее в Национальной технической группе экспертов по иммунизации (НТГЭИ), чью рекомендацию утвердил Минздрав, дали разъяснения по этому поводу.