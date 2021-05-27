В США женщина выиграла миллион долларов в лотерее среди вакцинированных. Разыгрывают еще четыре

Американский штат Огайо объявил победителей первого розыгрыша лотереи среди тех, кто вакцинировался от коронавируса. Первый миллион долларов выиграла Эббигейл Бугенске из пригорода Цинциннати.
Об этом сообщает BBC.
Среди взрослых вакцинированных разыгрывали деньги, а среди подростков — стипендии на обучение в любом государственном университете штата. Штат оплачивает обучение, проживание, питание и книги. Первую стипендию выиграл Джозеф Костелло.
В течение следующих недель каждую среду будут объявлять остальных (четырех) победителей.
Розыгрыш запустили 12 мая. Он предназначен стимулировать американцев прививаться от коронавируса. Средства на это выделяет Департамент здравоохранения штата. Список имен берут из общедоступной базы данных регистрации избирателей. Для участия в лотерее нужна хотя бы одна доза вакцины.
- 14 декабря 2020 года в США стартовала вакцинация. Первую дозу вакцины от Pfizer-BioNTech ввели медсестре из Нью-Йорка. США удерживают первенство по количеству инфицированных и умерших за время пандемии. Коронавирус убил больше американцев, чем Вторая мировая война.
- В середине марта президент США Джо Байден пообещал, что каждый взрослый американец сможет вакцинироваться от коронавируса до 1 мая 2021 года.
- 21 апреля Байден объявил, что в стране сделали 200 миллионов прививок.