Штат Огайо разыгрывает миллион долларов среди вакцинированных взрослых. Среди подростков — стипендии на обучение

Американский штат Огайо раздаст пять отдельных призов по миллиону долларов среди вакцинированных взрослых в штате. Среди вакцинированных подростков разыгрывают стипендии на обучение.
Об этом губернатор штата Майк Девайн сообщил в Twitter, а детали рассказывает Fox 19.
Розыгрыш предназначен стимулировать американцев вакцинироваться от коронавируса. Саму вакцину Девайн назвал «невидимым щитом» и «проверенным оружием».
Конкурс для взрослых от 18 лет и старше начнется 26 мая. Розыгрыш будет происходить каждую среду в течение пяти недель, и победитель по средам будет получать один миллион долларов. Средства на это выделяет Департамент здравоохранения штата.
Список имен для розыгрыша возьмут из общедоступной базы данных регистрации избирателей. Для победы нужна хотя бы одна доза вакцины. После выбора официальные лица свяжутся с победителем, чтобы попросить разрешения позвонить врачу для подтверждения вакцинации. Должностные лица также попросят предъявить карту прививок как доказательство. Победители не смогут остаться анонимными.
Если победитель розыгрыша не вакцинирован, переходят ко второму имени и, при необходимости, к третьему. Должностные лица уверены, что им не придется идти далеко, исходя из процента вакцинированного взрослого населения Огайо.
Данные портала Our World in Data свидетельствуют, что в штате ввели 9,08 млн доз вакцины, завершили вакцинацию — 4,27 млн местных жителей (это 36,6% населения).
В рамках отдельного конкурса для подростков 12—17 лет из Огайо, который также начнется 26 мая, будет предложено пять полных четырехлетних стипендий на обучение в любом государственном университете штата. Стипендии будут включать в себя обучение, проживание, питание и книги. 18 мая откроется онлайн-портал для регистрации молодежи.
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