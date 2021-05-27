У США жінка виграла мільйон доларів у лотереї серед вакцинованих. Розігрують ще чотири

Американський штат Огайо оголосив переможців першого розіграшу лотереї серед тих, хто вакцинувався від коронавірусу. Перший мільйон доларів виграла Еббігейл Бугенске з передмістя Цинциннаті.

Про це повідомляє BBC.

Серед дорослих вакцинованих розігрували гроші, а серед підлітків — стипендії на навчання в будь-якому державному університеті штату. Штат оплачує навчання, проживання, харчування та книги. Першу стипендію виграв Джозеф Костелло.

Протягом наступних тижнів щосереди будуть оголошувати решту (чотирьох) переможців.

Розіграш запустили 12 травня. Він призначений стимулювати американців вакцинуватись від коронавірусу. Кошти на це виділяє Департамент охорони здоровʼя штату. Список імен беруть із загальнодоступної бази даних реєстрації виборців. Для участі в лотереї потрібна хоча б одна доза вакцини.