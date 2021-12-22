Вантажний корабель Cargo Dragon успішно зістикувався з МКС

Багаторазовий вантажний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно стикувався з модулем Harmony американського сегмента Міжнародної космічної станції.
Про це повідомляють NASA та SpaceX.
Корабель доставив близько 3 тонн продовольства, обладнання і матеріали для десятків наукових експериментів.
Для серії Cargo Dragon це був 24 політ, а для Cargo Dragon v. 2 — четвертий. Оновлена «вантажівка» здатна доставляти на 20% більше вантажу і автономно стикуватися зі станцією без захвату маніпулятором.
- Сьогодні Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю. МКС, однак, залишилося не довго — наприкінці цього десятиліття її виведуть з орбіти. На її місце можуть прийти комерційні станції, такі як Orbital Reef і Starlab.