NASA приєдналося до створення космічної станції Orbital Reef

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) приєдналося до проєкту створення приватної космічної станції Orbital Reef («Орбітальний риф»).

NASA підписало з творцями Orbital Reef угоду в рамках своєї програми з розвитку комерційних космічних станцій на навколоземній орбіті. Програма NASA Commercial LEO Destinations покликана стимулювати, зокрема фінансово, створення комерційних станцій до того, як з експлуатації виведуть Міжнародну космічну станцію.

До команди творців Orbital Reef входять компанія Blue Origin Джеффа Безоса, корпорація Boeing, підрядник Sierra Space, а також компанії Redwire Space та Genesis Engineering. Станцію планують закінчити до 2030 року. Вона працюватиме як «бізнес-парк» для промислових дослідників, космічних туристів, бізнесменів та клієнтів. Станція буде обладнана лабораторіями, науковими та житловими модулями.