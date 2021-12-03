NASA присоединилось к созданию космической станции Orbital Reef

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) присоединились к проекту создания частной космической станции Orbital Reef («Орбитальный риф»).

NASA подписало с создателями Orbital Reef соглашение в рамках своей программы по развитию коммерческих космических станций на околоземной орбите. Программа NASA Commercial LEO Destinations призвана стимулировать, в том числе финансово, создание коммерческих станций до того, как из эксплуатации выведут Международную космическую станцию.

В команду создателей Orbital Reef входят компания Blue Origin Джеффа Безоса, корпорация Boeing, подрядчик Sierra Space, а также компании Redwire Space и Genesis Engineering. Станцию планируют закончить к 2030 году. Она будет работать как «бизнес-парк» для промышленных исследователей, космических туристов, бизнесменов и клиентов. Станция будет оборудована лабораториями, научными и жилыми модулями.