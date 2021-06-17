Китайский экипаж прибыл на свою новую орбитальную станцию

Первый за пять лет китайский экипаж прибыл на Китайскую модульную космическую станцию (КМКС).

Об этом сообщает Business Insider.

Китайские государственные СМИ опубликовали кадры стыковки корабля Шэньчжоу-12 с модулем Tianhe — первой частью станции.

Космонавты Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин проведут три месяца в базовом отсеке «Тяньхэ», который уже находится на орбите. Он оснащен жилыми местами, контрольным центром, силовой и двигательной установками, а также системой жизнеобеспечения. Экипаж проведет техобслуживание модуля, в частности, в открытом космосе.

КМКС станет третьей и крупнейшей китайской космической станцией. Предыдущую «Тяньгун-2» сняли с орбиты в 2019 году: за время работы ею воспользовались только два тайконавта, которые прожили на станции 30 дней.

Ожидается, что полноценный запуск Китайской модульной космической станции состоится в 2022 году.