Китай успешно запустил ракету с модулем своей будущей орбитальной станции

С китайского космодрома Вэньчан на острове Хайнань успешно стартовала тяжелая ракета Long March-5B Y2 («Великий поход») с основным модулем Tianhe будущей орбитальной станции.

Об этом сообщает государственный канал CCTV.

Tianhe станет основой для Т-образной станции, которую планируют ввести в эксплуатацию до 2022 года. Она будет длиной 16,6 м с максимальным диаметром 4,2 м и весом 66 тонн.

По плану Китай запустит еще 11 ракет для достройки станции. Следующими должны стать два лабораторных модуля, которые присоединятся к Tianhe. Фактически Китай строит свой аналог Международной космической станции.

Как пишет BBC, Tianhe рассчитана на 10 лет работы. МКС завершит свою работу в 2024 году. Тогда китайская станция станет единственной на орбите.